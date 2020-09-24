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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 16:32
GÜNCEL HABERLER



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET EMİN BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 23.32 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ERTUĞRUL BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 15.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 23.18 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 9.8 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 9.8 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
MURAT YILDIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.09.2019 İcrada Görevli Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur
ZAFER KURTUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.05.2018 İcrada Görevli Değil yok yok Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi
ŞEREF TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.06.2018 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.06.2018 İcrada Görevli Değil yok yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ESRA YAZICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 08.04.2019 İcrada Görevli Değil Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT YILDIRAN Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici
AYLİN VELİOĞLU ÇELİK Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yoktur
GÖZDE GÜRBÜZ Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Müdürü Yoktur
SELÇUK DENİZHAN Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici İdari ve Teknik Direktör yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876510


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