***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2020 11:10
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ 0 262 754 80 00 0 262 754 80 56
Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A Küçükyalı-Maltepe, İSTANBUL 0 216 578 56 00 0 216 573 77 92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882529
BIST
13:531.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:537,8940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:539,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0509
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3299
En Düşük
9,2625
13:53483,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,07
|Açılış
|: 483,38
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:53
|YESIL
|36,30
|9.312.819
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.469.575
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.431.137
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|240.244.919
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.428.264
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.968.869
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.076.856.227
|% 1,02
|
|GARAN
|7,52
|1.051.411.255
|% 0,27
|
|ASELS
|18,31
|597.560.297
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,12
|590.275.085
|% 6,00
|
|ISFIN
|4,20
|501.921.245
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,12
|590.275.085
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,79
|439.495.946
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,51
|465.461.667
|% 7,26
|
|SISE
|6,93
|1.076.856.227
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,28
|187.529.838
|% 6,67
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8901
|7,8940
|% 0,19
|
|Euro
|9,3220
|9,3264
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1872
|10,2383
|% 0,18
|
|Frank
|8,6616
|8,7138
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0982
|2,1088
|% 0,24
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,52
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|-7,19
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-3,47
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,06
|