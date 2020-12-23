***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2020 09:04
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT YILDIRAN Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici
AYLİN VELİOĞLU ÇELİK Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yoktur
ENVER BURAK EKMEKÇİOĞLU Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Yoktur
SELÇUK DENİZHAN Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici İdari ve Teknik Direktör yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894355
BIST
11:501.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:507,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:509,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:50458,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,85
|Açılış
|: 459,03
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:50
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.374.400
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.425.394
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.345.278
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,10
|560.068.403
|% 0,60
|
|TSKB
|1,91
|520.350.459
|% 3,24
|
|OYAKC
|8,72
|375.126.261
|% 2,71
|
|SISE
|7,20
|364.454.877
|% 0,98
|
|ALARK
|7,73
|315.000.160
|% 3,34
|
|TSKB
|1,91
|520.350.459
|% 3,24
|
|SKBNK
|1,46
|244.748.674
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,18
|309.080.534
|% 0,93
|
|YYAPI
|1,91
|127.977.717
|% 7,30
|
|ISGYO
|2,48
|158.092.293
|% 3,33
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6370
|7,6413
|% -0,24
|
|Euro
|9,3231
|9,3264
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2211
|10,2724
|% 0,21
|
|Frank
|8,5544
|8,6059
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0294
|2,0395
|% -0,27
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|7,23
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|49,89
|49,89
|-0,19
|
Seans Raporu
11:50
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-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 69 artarak (% 0.95 ) 1, 568
-
12:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, SKBNK, TRKCM
-
12:01XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 9, 222.00 milyon TL de
-
12:01SEKFK
Yüzde 6.94 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 196 adet işlem
-
12:00BAGFS
Yüzde 7.42 oranında artışla 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 275, 912 adet işlem