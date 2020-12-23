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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2020 09:04



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT YILDIRAN Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici
AYLİN VELİOĞLU ÇELİK Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yoktur
ENVER BURAK EKMEKÇİOĞLU Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Yoktur
SELÇUK DENİZHAN Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici İdari ve Teknik Direktör yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894355


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Altın Gr. 459 459 1,02  
Cumhuriyet 3.058 3.104 -24,00  
Tam 3.044 3.121 -24,64  
Yarım 1.471 1.510 -11,92  
Çeyrek 738 755 -5,96  
Gümüş.Ons 25,52 25,54 0,32  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,08  
B. Petrol 49,89 49,89 -0,19  
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