***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET EMİN BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 22.72 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturAHMET ERTUĞRUL BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 22.72 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturAHMET FAİK BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 8.4 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturFATMA NİLGÜN KASRAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 8.4 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturMURAT YILDIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2021 İcrada Görevli Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır YokturMEHMET HACIKAMİLOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2021 İcrada Görevli Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YokturŞEREF TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıARİF BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil yok yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıESRA YAZICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET HACIKAMİLOĞLU Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHİLAL GÖKKAYA Polisan Holding Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici YokturENVER BURAK EKMEKÇİOĞLU Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici YokturSELÇUK DENİZHAN Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici İdari ve Teknik Direktör Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931434BIST