***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2021 18:50
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET EMİN BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 22.72 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
AHMET ERTUĞRUL BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 22.72 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 8.4 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 8.4 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
MURAT YILDIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2021 İcrada Görevli Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur
MEHMET HACIKAMİLOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2021 İcrada Görevli Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Yoktur
ŞEREF TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil yok yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ESRA YAZICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET HACIKAMİLOĞLU Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HİLAL GÖKKAYA Polisan Holding Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Yoktur
ENVER BURAK EKMEKÇİOĞLU Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Yoktur
SELÇUK DENİZHAN Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici İdari ve Teknik Direktör Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931434
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