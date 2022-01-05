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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.01.2022 16:15
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET HACIKAMİLOĞLU Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT TEMİZ Polisan Holding Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Yoktur
ENVER BURAK EKMEKÇİOĞLU Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Yoktur
SELÇUK DENİZHAN Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici İdari ve Teknik Direktör Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988994


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKUR 18,26 35.029.599 % 10,00  
IDGYO 2,09 3.322.428 % 10,00  
DGGYO 10,67 4.517.836 % 10,00  
BALAT 9,57 2.409.592 % 10,00  
AGYO 3,20 118.434.179 % 9,97  
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Dolar 13,5504 13,5734 % 1,24  
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Frank 14,7649 14,8538 % 1,34  
Riyal 3,6002 3,6182 % 1,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 7,61  
Altın Gr. 796 796 13,36  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 23,10 23,14 0,06  
Gümüş Gr. 10,09 10,10 0,16  
B. Petrol 81,41 81,41 1,41  
Seans Raporu 18:05
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