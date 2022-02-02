***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.02.2022 08:57
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET HACIKAMİLOĞLU Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TOLGA ÜZÜMCÜ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici
MAHMUT TEMİZ Polisan Holding Stratejik İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Yoktur
ENVER BURAK EKMEKÇİOĞLU Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Yoktur
SELÇUK DENİZHAN Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici İdari ve Teknik Direktör Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998716
BIST
11:241.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.958
11:2413,5605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0092
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
11:2415,5373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0080
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
11:24787,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 787,81
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler11:22
|PKENT
|406,10
|9.297.691
|% 9,99
|
|BRSAN
|27,64
|46.748.052
|% 7,55
|
|TETMT
|342,00
|7.775.707
|% 7,45
|
|OZGYO
|2,41
|50.980.968
|% 6,64
|
|ACSEL
|21,78
|4.787.886
|% 6,04
|
|ORCAY
|51,55
|20.547.456
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|27,22
|598.458.679
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,12
|538.824.627
|% 0,98
|
|KRDMD
|11,21
|309.343.476
|% -0,18
|
|GARAN
|11,95
|207.370.707
|% 0,08
|
|TOASO
|83,05
|186.220.576
|% 1,71
|
|YKBNK
|4,12
|538.824.627
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,39
|159.166.213
|% 0,42
|
|TSKB
|1,55
|48.384.720
|% -0,64
|
|ODAS
|1,32
|40.338.013
|% -0,75
|
|KRDMD
|11,21
|309.343.476
|% -0,18
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5500
|13,5617
|% -0,06
|
|Euro
|15,5196
|15,5358
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,3479
|18,4399
|% -0,20
|
|Frank
|14,6490
|14,7372
|% -0,10
|
|Riyal
|3,6000
|3,6180
|% -0,15
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,53
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|91,54
|91,54
|0,43
|
Seans Raporu
11:22
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11:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, KRDMD
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11:37
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11:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 08 artarak (% 0.52 ) 1, 758
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11:37
TRCAS, OZGYO, INDES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:37
KLGYO, DIRIT, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında