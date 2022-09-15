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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2022 13:39
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 34.194.594,60 32.838.557,76 TRY 96,00 Bağlı Ortaklık
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 34.194.594,60 1.356.036,84 TRY 4,00 Bağlı Menkul Kıymet
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir. 150000 60000 TRY 40,00 İştirak
Polisan Hellas SA Meşrubat, su, yiyecek ve içecek kapları üretiminde kullanılan hammaddenin (PET) imalatı ve satışı 1400000 1400000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Polisan Kansai Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır. 125003144 62501572 TRY 50 İştirak
Polisan Kimya San. A.Ş. Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı 273600000 273600000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063311


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IZFAS 3,63 15.250.437 % 10,00  
ALMAD 3,53 23.031.080 % 9,97  
EMNIS 56,85 230.944 % 9,96  
OZRDN 20,34 15.543.567 % 9,95  
MERKO 5,92 26.766.784 % 9,83  
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Dolar 18,2712 18,2852 % 0,11  
Euro 18,2247 18,2363 % -0,16  
Sterlin 20,7364 20,8404 % -0,73  
Frank 18,9106 19,0245 % -0,07  
Riyal 4,8487 4,8730 % -0,01  
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15:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 -1,68  
Altın Gr. 977 977 -0,68  
Cumhuriyet 6.621 6.722 -64,00  
Tam 6.641 6.706 -6,00  
Yarım 3.236 3.278 -3,00  
Çeyrek 1.623 1.639 -2,00  
Gümüş.Ons 19,07 19,10 -0,09  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 -0,07  
B. Petrol 91,65 91,65 0,79  
Seans Raporu 15:27
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