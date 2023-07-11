Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.07.2023 17:16
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ TAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ESRA YAZICI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Yok Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
AFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ALİ TUĞRUL ALPACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
FNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ŞEREF TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil yok yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170455


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.363
Değişim :  1,48% |  92,52
Açılış :  6.371  
Önceki Kapanış :  6.270  
En Düşük
6.235 En Yüksek
6.387
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 545,80 1.575.771.406 % 10,00  
DERIM 16,61 47.077.531 % 10,00  
IZINV 39,16 169.849.951 % 10,00  
DESA 15,07 69.244.520 % 10,00  
ISATR 364.331,00 364.331 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,1038 26,1104 % 0,08  
Euro 28,6993 28,7194 % 0,23  
Sterlin 33,5807 33,7491 % 0,36  
Frank 29,5377 29,7156 % 0,61  
Riyal 6,9403 6,9751 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 4,38  
Altın Gr. 1.620 1.620 4,73  
Cumhuriyet 10.816 10.980 40,00  
Tam 10.438 10.646 4,00  
Yarım 5.219 5.348 3,00  
Çeyrek 2.618 2.674 1,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 -0,09  
Gümüş Gr. 19,33 19,35 -0,08  
B. Petrol 79,28 79,28 1,59  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru