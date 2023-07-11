***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ TAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ESRA YAZICI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Yok Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiAFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ ALİ TUĞRUL ALPACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 23.06.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiFNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilŞEREF TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıARİF BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil yok yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170455BIST