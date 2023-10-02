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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2023 19:51
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tolga Üzümcü CFO 01.02.2022 0 216 578 56 00 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr
Varol Ürel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.12.2017 0 216 578 56 00 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 701898
Eser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü 01.08.2023 0 216 578 56 00 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr
Burhan Kurt Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye 19.12.2017 0 216 578 56 00 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206269-700868
Seda Özbay Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye 01.08.2023 0 216 578 56 00 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198812


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AKFYE 19,91 1.733.915.543 % 10,00  
BFREN 6.739,90 22.457.347 % 10,00  
FENER 112,20 782.915.662 % 10,00  
KONYA 5.826,70 59.106.045 % 10,00  
FMIZP 207,90 40.146.974 % 10,00  
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Sterlin 33,0572 33,2230 % -0,72  
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Riyal 7,2910 7,3276 % 0,16  
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Altın Ons 1.828 1.829 -20,11  
Altın Gr. 1.613 1.613 -14,20  
Cumhuriyet 11.049 11.216 -74,00  
Tam 10.771 10.932 -156,00  
Yarım 5.402 5.489 -78,00  
Çeyrek 2.693 2.744 -39,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,13 -1,06  
Gümüş Gr. 18,66 18,68 -0,87  
B. Petrol 90,58 90,58 -1,62  
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