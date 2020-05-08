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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.05.2020 18:18
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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2020
Karar Sayısı
2020/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR (II-14.1) TEBLİĞİNİN 9. MADDEDİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.03.2020 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait, "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.
a) 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin olarak, Polisan Holding A.Ş.'nin 08.05.2020 tarih ve 2020/13 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmemiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimini, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
Şeref TAŞKIN                          Arif BAŞER                            Esra Yazıcı
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi          Bağımsız Yön.Krl.Üyesi          Bağımsız Yön.Krl.Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843762


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