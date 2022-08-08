***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.08.2022 20:46
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
2022/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR (II-14.1) TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 30.06.2022 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait, "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.
a) 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin olarak, Polisan Holding A.Ş.'nin 08.08.2022 tarih ve 2022/18 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
10:492.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,70
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.800
En Düşük
2.781
10:4917,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
10:4918,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0676
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3658
En Düşük
18,2767
10:491.030,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.030,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KRTEK
|22,00
|36.605.058
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|40.629.717
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|37.241.572
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|28.550.392
|% 9,96
|
|VKFYO
|6,45
|3.908.997
|% 9,88
|
|ASUZU
|240,60
|7.078.452
|% -9,99
|
|CANTE
|69,70
|7.162.371
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,65
|116.044.324
|% -9,88
|
|KZBGY
|36,04
|10.199.873
|% -9,76
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|THYAO
|59,30
|1.376.991.377
|% 0,94
|
|SASA
|51,95
|582.293.336
|% -0,10
|
|ISCTR
|6,02
|528.646.663
|% -5,35
|
|EREGL
|28,64
|472.842.228
|% -0,21
|
|TUPRS
|279,20
|424.164.175
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,39
|305.902.904
|% -1,45
|
|ISCTR
|6,02
|528.646.663
|% -5,35
|
|YKBNK
|5,15
|274.427.189
|% -0,96
|
|SKBNK
|2,30
|114.464.644
|% 0,44
|
|TSKB
|3,27
|144.123.020
|% 0,93
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9570
|17,9630
|% 0,07
|
|Euro
|18,3536
|18,3658
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,6362
|21,7447
|% 0,21
|
|Frank
|18,7532
|18,8662
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,19
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,09
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.910
|6.967
|-20,00
|
|Yarım
|3.367
|3.406
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,55
|20,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|-0,65
|