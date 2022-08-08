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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.08.2022 20:46
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
2022/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR (II-14.1) TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 30.06.2022 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait, "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.
a) 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin olarak, Polisan Holding A.Ş.'nin 08.08.2022 tarih ve 2022/18 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
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Riyal 4,7642 4,7881 % 0,19  
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Altın Ons 1.787 1.787 -2,09  
Altın Gr. 1.031 1.031 -0,52  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.910 6.967 -20,00  
Yarım 3.367 3.406 -10,00  
Çeyrek 1.689 1.703 -4,00  
Gümüş.Ons 20,55 20,58 -0,10  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 -0,02  
B. Petrol 96,00 96,00 -0,65  
Seans Raporu 10:49
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