***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/08/2022Karar Sayısı2022/18Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR (II-14.1) TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 30.06.2022 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait, "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.a) 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin olarak, Polisan Holding A.Ş.'nin 08.08.2022 tarih ve 2022/18 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun