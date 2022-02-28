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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.02.2022 10:35
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu
 
Denetimden Sorumlu Komite'de Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve Esra Yazıcı'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi olarak seçilmesine,
 
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Esra Yazıcı'nın Komite Başkanı, Şeref Taşkın'ın Komite Üyesi, Varol Ürel'in (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Komite Üyesi,  Mahmut Temiz'in Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Arif Başer'in Komite Başkanı, Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü'nün Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
 
karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005008


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