***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.02.2022 10:35
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Denetimden Sorumlu Komite'de Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve Esra Yazıcı'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi olarak seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Esra Yazıcı'nın Komite Başkanı, Şeref Taşkın'ın Komite Üyesi, Varol Ürel'in (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Komite Üyesi, Mahmut Temiz'in Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Arif Başer'in Komite Başkanı, Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve Tolga Üzümcü'nün Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005008
BIST
10:571.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.953
En Düşük
1.912
10:5713,9038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1083
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:5715,6327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:57846,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,10
|Açılış
|: 846,81
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:55
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ADESE
|0,71
|49.573.726
|% 9,23
|
|OZKGY
|7,07
|43.551.616
|% 9,10
|
|OZKGY
|7,07
|43.551.616
|% 9,10
|
|SANEL
|8,14
|2.722.531
|% 8,53
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,90
|1.162.666.564
|% -1,47
|
|EREGL
|31,34
|665.059.621
|% 0,58
|
|KRDMD
|11,49
|418.680.983
|% 1,50
|
|ASELS
|21,38
|364.546.736
|% 4,09
|
|SASA
|47,30
|273.625.151
|% 2,16
|
|ADESE
|0,71
|49.573.726
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,00
|99.975.664
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,63
|172.769.033
|% -1,09
|
|THYAO
|26,90
|1.162.666.564
|% -1,47
|
|HUNER
|2,55
|100.600.703
|% -4,49
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8734
|13,8855
|% 0,65
|
|Euro
|15,5284
|15,5898
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,5276
|18,6205
|% 0,44
|
|Frank
|14,9423
|15,0323
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6908
|3,7093
|% 0,66
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|6,60
|
|Altın Gr.
|847
|847
|8,72
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,84
|98,84
|4,72
|
Seans Raporu
10:55
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11:10IHEVA
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 961, 484 adet işlem
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11:09TRCAS
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 231, 694 adet işlem
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11:08
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11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, FROTO
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11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 79 kaybederek (% -0.04 ) 1, 759