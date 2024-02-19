***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.02.2024 11:35
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2024 tarihli kararıyla 19 Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere,şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başlayan Banu Çamlıtepe'nin, Varol Ürel'in yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250327
BIST
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13:419.385
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 134,58
|Açılış
|: 9.322
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|Önceki Kapanış
|: 9.250
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9.321
En Yüksek
9.404
13:4130,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 30,9950
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|Önceki Kapanış
|: 30,9500
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30,8869
En Düşük
30,7699
13:4133,2843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 33,3300
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|Önceki Kapanış
|: 33,2800
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33,4014
En Düşük
33,1863
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
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2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|12.203.243
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|AVTUR
|12,44
|27.234.607
|% 9,99
|
|VERUS
|288,50
|70.965.265
|% -6,63
|
|KARYE
|62,20
|150.351.008
|% -5,83
|
|ETYAT
|16,87
|16.314.216
|% -5,22
|
|SUNTK
|19,97
|30.958.010
|% -4,54
|
|SEGYO
|6,64
|118.108.192
|% -4,32
|
|THYAO
|284,00
|6.228.645.576
|% 0,53
|
|TUPRS
|176,10
|5.893.704.577
|% 5,45
|
|EREGL
|49,00
|4.496.001.452
|% -0,24
|
|ISCTR
|28,70
|4.372.992.233
|% 3,09
|
|YKBNK
|24,58
|3.724.364.080
|% 3,02
|
|ZOREN
|6,29
|2.593.974.324
|% 8,26
|
|ISCTR
|28,70
|4.372.992.233
|% 3,09
|
|YKBNK
|24,58
|3.724.364.080
|% 3,02
|
|AKFGY
|2,48
|332.638.328
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,78
|1.255.381.862
|% 1,89
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8647
|30,8690
|% 0,10
|
|Euro
|33,2742
|33,2843
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,8209
|39,0156
|% 0,20
|
|Frank
|34,9105
|35,1208
|% 0,14
|
|Riyal
|8,2103
|8,2515
|% 0,15
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|910,35
|912,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,02
|962,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,55
|2.018,84
|% 0,66
|