***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2024 tarihli kararıyla 19 Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere,şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başlayan Banu Çamlıtepe'nin, Varol Ürel'in yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250327BIST