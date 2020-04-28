***POLTK* *ARMAE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***POLTK******ARMAE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [POLTK, ARMAE]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (01.10.2019-31.03.2020 tarihli Finansal Raporlar için 10.06.2020 (dahil) tarihine kadar)- AE Arma Elektropanç Elektromekanik San. Müh. Taah. ve Tic. A.Ş. (31.12.2019 tarihli Finansal Raporlar için 29.05.2020 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840891BIST