***POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.03.2020 09:14
***POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.8784313 TL Teorik Fiyat: 72.022 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824466
BIST
14:05112.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.707,36
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:056,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:056,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:05322,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,29
|Açılış
|: 322,48
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.088.137
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.946.695
|% 14,93
|
|DGATE
|9,26
|72.635.163
|% 11,57
|
|AGHOL
|18,28
|55.430.151
|% 10,72
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|OLMIP
|4,21
|2.223.461
|% -6,65
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|YKGYO
|3,13
|46.450.174
|% -6,01
|
|ASELS
|30,20
|403.550.151
|% 1,41
|
|THYAO
|11,88
|373.862.521
|% 1,11
|
|GARAN
|10,52
|201.272.138
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,58
|189.100.115
|% 0,78
|
|KARSN
|1,94
|152.170.534
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|152.170.534
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|189.100.115
|% 0,78
|
|ODAS
|2,13
|136.002.606
|% 1,43
|
|IHLGM
|1,35
|50.142.127
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,75
|98.016.026
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8409
|7,8802
|% 0,57
|
|Frank
|6,3611
|6,3994
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6178
|1,6259
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|7,46
|
|Altın Gr.
|322
|322
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|8,00
|
|Tam
|2.128
|2.181
|6,49
|
|Yarım
|1.028
|1.055
|3,15
|
|Çeyrek
|516
|527
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-0,18
|