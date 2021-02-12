***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2021 11:57
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909296
BIST
12:111.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,03
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
12:117,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
12:118,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
12:11410,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,76
|Açılış
|: 410,71
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler12:11
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.293.679
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|41.680.872
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|50.610.468
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|7.533.227
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|58.149.220
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,60
|574.338.249
|% 0,66
|
|SASA
|33,18
|521.406.696
|% 6,01
|
|GARAN
|9,98
|435.351.841
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,59
|406.704.509
|% -2,18
|
|KOZAA
|18,39
|393.716.800
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,55
|293.380.537
|% -0,39
|
|DOHOL
|3,59
|406.704.509
|% -2,18
|
|TSKB
|1,75
|163.877.186
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,39
|121.537.169
|% -2,11
|
|SKBNK
|1,44
|114.592.335
|% 0,00
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0283
|7,0311
|% 0,08
|
|Euro
|8,5104
|8,5144
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6584
|9,7068
|% -0,20
|
|Frank
|7,8499
|7,8972
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8681
|1,8775
|% 0,04
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,48
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|-38,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|-40,42
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,55
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,78
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,42
|60,42
|-0,72
|
Seans Raporu
12:11
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