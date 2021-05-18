***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 10:10
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936700
BIST
09:551.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.462
En Düşük
1.461
09:558,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
09:5510,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0502
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1641
En Düşük
10,1023
09:55500,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,57
|Açılış
|: 500,52
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|AYES
|26,00
|1.556.224
|% 6,56
|
|INVEO
|144,60
|3.358.480
|% 5,16
|
|ARZUM
|20,20
|579.619
|% 4,77
|
|VAKFN
|12,87
|224.080.276
|% 3,21
|
|IHGZT
|1,32
|583.395
|% -9,59
|
|IDEAS
|74,40
|86.304
|% -3,19
|
|BRKO
|1,16
|679.227
|% -1,69
|
|BALAT
|6,00
|300.984
|% -1,64
|
|KATMR
|3,66
|462.368
|% -1,35
|
|EREGL
|19,56
|1.416.985.918
|% 0,67
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% 0,00
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% 0,00
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,16
|540.590.837
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,00
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% 0,00
|
|KARSN
|4,57
|466.100.045
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3246
|8,3296
|% 0,22
|
|Euro
|10,1523
|10,1598
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7707
|11,8297
|% 0,46
|
|Frank
|9,2157
|9,2712
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2127
|2,2238
|% 0,14
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|4,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,57
|28,60
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,10
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,26
|