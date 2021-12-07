***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2021 10:00
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981341
BIST
12:461.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 23,76
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:4613,7109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0867
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:4615,4765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1033
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:46783,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -5,33
|Açılış
|: 783,94
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:46
|INTEM
|66,00
|26.339.056
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.792.236
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.033.702
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,23
|222.386.905
|% -8,98
|
|ACSEL
|21,18
|38.736.009
|% -6,53
|
|SISE
|14,14
|1.880.956.228
|% 6,00
|
|KRDMD
|9,57
|1.334.035.757
|% 2,90
|
|THYAO
|19,29
|1.082.181.966
|% 3,21
|
|GARAN
|11,81
|1.076.470.974
|% -0,25
|
|EREGL
|24,46
|862.314.540
|% 3,38
|
|ODAS
|1,67
|297.343.628
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,52
|548.308.408
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,57
|1.334.035.757
|% 2,90
|
|SISE
|14,14
|1.880.956.228
|% 6,00
|
|TSKB
|1,64
|185.716.348
|% 0,61
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6817
|13,6873
|% -0,80
|
|Euro
|15,4407
|15,4716
|% -0,69
|
|Sterlin
|18,1087
|18,1995
|% -0,69
|
|Frank
|14,7550
|14,8439
|% -0,63
|
|Riyal
|3,6389
|3,6572
|% -0,75
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,85
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.256
|-46,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,48
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,01
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|1,56
|