***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 11:01
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001447
BIST
17:222.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -33,10
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:2213,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0993
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6063
En Düşük
13,4772
17:2215,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0539
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4010
En Düşük
15,3137
17:22811,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,50
|Açılış
|: 811,66
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
813,52
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DERIM
|4,45
|4.925.491
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.804.249
|% 9,99
|
|AYDEM
|7,19
|130.845.547
|% 9,94
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|ORCAY
|27,42
|167.367.180
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|101,20
|35.988.933
|% -9,56
|
|AVOD
|3,68
|23.426.696
|% -8,23
|
|AGESA
|25,84
|1.555.790
|% -7,38
|
|THYAO
|28,98
|5.660.792.256
|% -2,16
|
|ASELS
|21,90
|2.020.041.586
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,11
|2.003.440.813
|% 0,24
|
|KRDMD
|11,68
|1.704.490.775
|% -2,59
|
|EREGL
|28,24
|1.555.608.777
|% -2,89
|
|YKBNK
|4,11
|2.003.440.813
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,27
|588.136.877
|% -2,16
|
|THYAO
|28,98
|5.660.792.256
|% -2,16
|
|KRDMD
|11,68
|1.704.490.775
|% -2,59
|
|MOBTL
|2,03
|211.131.297
|% 5,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5890
|13,6089
|% 0,78
|
|Euro
|15,3779
|15,3909
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,2808
|18,3725
|% 0,20
|
|Frank
|14,5997
|14,6877
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6027
|3,6208
|% 0,40
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|1,65
|
|Altın Gr.
|813
|813
|4,62
|
|Cumhuriyet
|5.385
|5.466
|33,00
|
|Tam
|5.369
|5.505
|45,10
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|21,82
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,91
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|94,10
|94,10
|-0,34
|