***POLTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
09.03.2020 16:54
***POLTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler POLTK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREPOLT00013 POLTK Nakit Temettü Ödeme 74,66666 87,84313 09/03/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825646
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:056,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1022
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05328,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,59
|Açılış
|: 328,32
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0161
|8,0563
|% 1,34
|
|Frank
|6,5815
|6,6212
|% 1,91
|
|Riyal
|1,6250
|1,6332
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,17
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,34
|36,34
|-8,93
|
Seans Raporu
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