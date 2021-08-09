***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.10.2020-30.06.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956537BIST