***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









18.315.785 5.437.805Finansman Gelirleri27 273.576 157.404Finansman Giderleri27 -723.365 -25.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.865.996 5.569.925Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.254.892 -1.566.247Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -4.522.583 -1.445.912Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 267.691 -120.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.611.104 4.003.678DÖNEM KARI (ZARARI)13.611.104 4.003.678Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.611.104 4.003.678Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.444.792 3.989.793Dönem Karı (Zararı)13.611.104 4.003.678Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.611.104 4.003.678Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.312.815 3.583.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 3.198.853 1.965.859Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler616.615 84.200Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 448.207 32.297Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 168.408 51.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.654.692 146.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.010.032 146.805Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler644.660Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler282.355 -179.399Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -273.576 -157.404Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 689.263Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -163.292 -651.921Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 29.960 629.926Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 4.254.892 1.566.247Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.694.592 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.109.580 -2.151.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.510.298 199.983İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-183.498 99.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.326.800 100.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-165.772 -33.805İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-165.772 -33.805Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.719.249 -1.619.674Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.347 777.419Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.550.079 132.005İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-131.221 133.317İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.681.300 -1.312Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)471.329 -325.310Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-372.341 -1.015.393İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-372.341 -1.015.393Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-423.682 -559.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.701 292.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-49.141 292.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)121.842Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.814.339 5.435.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -686.702Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -2.682.845 -1.445.912YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-647.843 -2.321.565Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-921.419 -2.478.969Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -884.102 -2.193.906Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -37.317 -285.063Alınan Faiz273.576 157.404FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.644.830 -3.437.882Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.385Kredilerden Nakit Girişleri1.385Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.631.742 -26.116Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -26.116Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.631.742 0Ödenen Temettüler-3.014.473 -3.411.766YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.152.119 -1.769.654Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi508.321 110.204NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.660.440 -1.659.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.215.955 4.875.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.876.395 3.215.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 30.09.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 9.876.395 3.215.955Ticari Alacaklar29.099.219 21.067.088İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.451.086 1.267.588İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.648.133 19.799.500Diğer Alacaklar31.268 16.977İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 31.268 16.977Stoklar13 6.813.219 5.262.378Peşin Ödenmiş Giderler579.986 567.639İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 579.986 567.639Diğer Dönen Varlıklar140.511 117.114İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 140.511 117.114ARA TOPLAM46.540.598 30.247.151TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.540.598 30.247.151DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar799.967 648.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 799.967 648.486Maddi Duran Varlıklar5.297.417 5.999.414Tesis, Makine ve Cihazlar15.1 3.326.827 3.807.400Taşıtlar15.1 108.735 194.176Mobilya ve Demirbaşlar15.1 466.879 418.447Özel Maliyetler15.1 1.394.976 1.579.391Kullanım Hakkı Varlıkları15.2 4.634.552Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.254.069 1.533.187Diğer Haklar16 1.254.069 1.533.187Ertelenmiş Vergi Varlığı28 659.330 366.650TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.645.335 8.547.737TOPLAM VARLIKLAR59.185.933 38.794.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar994.872 1.834İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar994.872 1.834Banka Kredileri9 3.219 1.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 991.653 0Ticari Borçlar10 7.235.385 3.848.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 94.604 225.825İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.140.781 3.622.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.333.134 861.805Diğer Borçlar417.715 790.056İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 417.715 790.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)113.111 536.793İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 113.111 536.793Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.839.738 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.281.224 597.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 636.564 597.206Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 644.660 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler121.842 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler121.842 0ARA TOPLAM13.337.021 6.636.292TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.337.021 6.636.292UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.970.995 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.970.995 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.970.995 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.302.423 893.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.302.423 893.508TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.273.418 893.508TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.610.439 7.529.800ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.575.494 31.265.088Ödenmiş Sermaye21.1 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.3 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-188.937 -88.983Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-188.937 -88.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-188.937 -88.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-230.507 955.764Yabancı Para Çevrim Farkları21.5 -230.507 955.764Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.513.233 2.217.534Yasal Yedekler21.6 2.513.233 2.217.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.009.049 15.315.543Net Dönem Karı veya Zararı13.611.104 4.003.678TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.575.494 31.265.088TOPLAM KAYNAKLAR59.185.933 38.794.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -76.031 849.012 1.859.393 11.742.445 7.343.005 30.579.376 0 30.579.376Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler358.141 6.984.864 -7.343.005 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.003.678 4.003.678 0 4.003.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.952 106.752 93.800 0 93.800Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-3.411.766 -3.411.766 0 -3.411.766Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088Cari Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 0 31.265.088Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler295.699 3.707.979 -4.003.678 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)13.611.104 13.611.104 0 13.611.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99.954 -1.186.271 -1.286.225 0 -1.286.225Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-3.014.473 -3.014.473 0 -3.014.473Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 0 40.575.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.10.2018 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.611.104 4.003.678DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-99.954 -12.952Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -124.943 -16.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.989 3.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 24.989 3.241Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar106.752Yabancı Para Çevrim Farkları-1.186.271 106.752Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)21.5 -1.186.271 106.752DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.286.225 93.800TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.324.879 4.097.478Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.324.879 4.097.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891930BIST