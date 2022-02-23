***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.10.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.09.2021Karar Tarihi 23.02.2022Genel Kurul Tarihi 21.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan izinlere istinaden ekli tadil metnine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17. ve 19. Maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve onaylanması,7 - Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,8 - İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin TTK m. 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,12 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,15 - 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,17 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,19 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,20 - Dilek ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Politeknik 01.10.2020-30.09.2021 Dönemi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003729BIST