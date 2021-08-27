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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

27.08.2021 21:05



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
- Şirketimizin %100 payına sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaletinde kurulu olan POLİTEKNİK (USA), INC.'ın tasfiye sürecine girilmesi sebebiyle, POLİTEKNİK (USA) INC'in sahip olduğu maddi olmayan duran varlıkların COVENTYA INC. isimli grup şirketine satışına ilişkin 27.08.2021 tarihli sözleşmenin imzalanmasına yönelik aldığı 27.08.2021 tarihli yönetim kurulu kararının kabulüne,
- Bağımsız kuruluşça yapılan değerleme raporuna uygun olarak grup şirketi COVENTYA INC.'e yapılan 515.720 ABD Doları tutarındaki varlık satışının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. ve 6. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde önemli nitelikte bir işlem olmadığından, Tebliğ kapsamında önemli nitelikteki işlemlere ilişkin yapılması istenen zorunlu hususlara ilişkin herhangi bir işlem yapılmamasına,
- Söz konusu varlık satışına ilişkin işbu kararımız ile varlık satışının bağlı ortaklığımız tarafından grubumuz ilişkili şirketi COVENTYA INC.'e yapılması ve söz konusu satış tutarının SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.maddesi 2. fıkrasında belirtilen orana ulaştığından, işbu ilişkili taraf işleminin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına karar verilmiştir.
Bağlı ortaklığımız POLİTEKNİK (USA), INC.'in maddi olmayan duran varlık olarak tanımlanan müşteri kontratlarına ilişkin bağımsız, D'Arcangelo&Co., LLP, Yeminli Mali Müşavirler ve Danışmanlar Şirketi, New York, USA tarafından hazırlanan değerleme raporuna ilişkin görüş kısmı ve yeminli tercümesi ektedir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960872


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