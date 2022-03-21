***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.03.2022 15:20
.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına dair esas sözleşme değişikliği kabul edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 POLTK SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011739
BIST
18:052.175
En Yüksek
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|: 1,44%
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|: 2.160
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|Önceki Kapanış
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18:0514,8289
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|Açılış
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En Düşük
14,7777
18:0516,3952
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18:05922,74
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|Önceki Kapanış
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923,55
En Düşük
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|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
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|SILVR
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|19.618.826
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|SERVE
|15,04
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|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
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|GARAN
|11,83
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|% 0,00
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|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
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|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
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|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8268
|14,8289
|% 0,27
|
|Euro
|16,3831
|16,3952
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5224
|19,6203
|% 0,46
|
|Frank
|15,8724
|15,9680
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9413
|3,9610
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.934
|1.935
|12,74
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,14
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|B. Petrol
|114
|114
|6,03
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