***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 19.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 28.03.2022Ek Açıklamalar21.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına dair esas sözleşme değişikliği kabul edilmiştir.Değişiklik 28.03.2022 tarihinde bugün tescil edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 POLTK SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013575BIST