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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2022 21:59
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 28.03.2022

Ek Açıklamalar
21.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 20.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına dair esas sözleşme değişikliği kabul edilmiştir.
Değişiklik 28.03.2022 tarihinde bugün tescil edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 POLTK SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013575


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