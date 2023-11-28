***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.11.2023 18:42
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 28.11.2023 tarih ve E-18454353-100.06-21669 sayılı yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirrketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamına giren önemli bir olay tarafımızca bilinmemektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220677
BIST
'
18:058.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,65
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.046
En Yüksek
8.149
18:0528,8958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0098
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
18:0531,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0877
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,8405
En Düşük
31,6204
18:051.893,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,83
|Açılış
|: 1.893,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.898,43
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|15,18
|165.028.089
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|229.380.143
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|103.145.089
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|312.961.644
|% 9,99
|
|KARTN
|88,75
|313.315.495
|% 9,98
|
|KSTUR
|1.818,00
|7.030.548
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.905.235
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|315.295.679
|% -10,00
|
|GLCVY
|41,40
|127.732.925
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|482.437.238
|% -9,99
|
|THYAO
|261,00
|9.264.274.649
|% 0,19
|
|SASA
|49,10
|4.896.239.541
|% 5,27
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|TUPRS
|156,00
|3.995.389.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|33,80
|3.813.576.124
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,30
|1.817.329.819
|% -0,19
|
|YKBNK
|19,22
|3.715.996.005
|% 1,10
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|IHLAS
|1,28
|200.869.478
|% -0,78
|
|EKGYO
|7,50
|1.067.430.001
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8708
|28,8894
|% -0,06
|
|Euro
|31,7462
|31,7858
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,5209
|36,7040
|% 0,41
|
|Frank
|32,7684
|32,9658
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6813
|7,7198
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|943,53
|946,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,22
|1.060,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,82
|2.039,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 601, 542 adet işlem
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17:57DGATE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 544 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 87 kaybederek (% -0.50 ) 7, 095
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ETYAT, SAFKR, ICBCT, JANTS, PAPIL, IDEAS, EKOS, BSOKE, BINHO
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17:56
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