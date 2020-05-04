***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
04.05.2020 14:45
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
-
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.08.2019
Davanın Konusu
Maddi Manevi Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Diane Bennett - Karen Ollhoff - Travelers Property Causalty Insurance Company
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Amerika Birleşik Devletleri - Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi, Dosya N 2019CV000399
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimize karşı, Daniel J. OLLHOFF murisleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Eyaleti- Marathon Bölge Mahkemesi'nin 2019CV000399 numaralı dosyasıyla, dava değeri belirtilmeyen, maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerinin tahsili talepli dava ile ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842219
BIST
15:1298.752
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -2.358,37
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:127,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:127,6964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:12386,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,59
|Açılış
|: 386,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|2.168.155
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.532.751
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|6.895.983
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.492.084
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.550.625
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.655.590
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.593
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|645.554.950
|% 4,26
|
|TSPOR
|5,75
|526.865.084
|% 8,49
|
|GARAN
|8,11
|393.779.644
|% -2,76
|
|ASELS
|26,44
|272.237.250
|% -2,58
|
|AVOD
|2,78
|270.691.141
|% 5,70
|
|GSRAY
|2,69
|645.554.950
|% 4,26
|
|AVOD
|2,78
|270.691.141
|% 5,70
|
|ODAS
|1,77
|168.343.885
|% -1,12
|
|TSPOR
|5,75
|526.865.084
|% 8,49
|
|AFYON
|2,94
|243.830.084
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7244
|8,7681
|% -0,07
|
|Frank
|7,2659
|7,3097
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8663
|1,8757
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|8,67
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|13,30
|
|Tam
|2.550
|2.589
|13,60
|
|Yarım
|1.237
|1.265
|6,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,14
|
Seans Raporu
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15:23XU100
Endeks 98, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 44 altında . İşlem hacmi 5, 843.00 milyon TL de
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15:23ARDYZ
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 856 adet işlem
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Yüzde -6.84 oranında düşüşle 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 935, 529 adet işlem
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15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TUPRS, TTKOM
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15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2211, 94 kaybederek (% -2.33 ) 92, 694