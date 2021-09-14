***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 18:42
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021, 01.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.09.2021 tarihli açıklamamız ile özetle Şirketimiz ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerinin Amerika'da yerleşik Element Solutions Inc. isimli şirkete satışının 01.09.2021 tarihi itibariyle tamamlanmış olduğu açıklanmıştı. Element Solutions Inc. tarafından, konuyla ilgili kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: "Amerika'da yerleşik şirket olan Element Solutions Inc., Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Politeknik") ana ortağı olan Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerini 01.09.2021 tarihinde satın almış ("İşlem") ve Politeknik'te dolaylı yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla sağlamıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 01.09.2021 tarihinde pay sahibi olan Politeknik'in diğer ortaklarına ait payların satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Politeknik'in (B) grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. İşbu zorunluluk kapsamında, Element Solutions Inc. tarafından 09.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18.1.c maddesi kapsamında pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyet başvurusu yapılmıştır. Element Solutions Inc. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan pay alım teklifi zorunluluğundan muafiyet başvurusu sonucuna ve gelişmelere bağlı olarak, zorunlu pay alım teklifi süreci ve ilgili diğer hususlara yönelik olarak bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir. Saygılarımızla, Element Solutions Inc." Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963816
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05489,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,84
|Açılış
|: 489,77
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4413
|8,4482
|% 0,26
|
|Euro
|9,9873
|9,9963
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,6624
|11,7209
|% 0,28
|
|Frank
|9,1510
|9,2062
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2443
|2,2555
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,08
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,04
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260