Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.10.2021 09:35



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021, 01.09.2021, 14.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerini 01.09.2021 tarihinde satın alan Amerika'da yerleşik  şirket Element Solutions Inc. tarafından Şirketimiz yönetim kontrolünün dolaylı olarak elde edilmesi sonucu, Element Solutions Inc.'in ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca muafiyet için Element Solutions Inc.'in  Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.09.2021 tarihinde yaptığı başvurunun olumlu karşılandığı, 07.10.2021 tarih ve 2021/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde açıklanmıştır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968401


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:501.400
Değişim :  0,19% |  2,72
Açılış :  1.398  
Önceki Kapanış :  1.397  
En Yüksek
1.402 En Düşük
1.395
BIST En Aktif Hisseler10:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 19,16 1.115.093 % 9,99  
PKENT 3.499,60 24.326.087 % 9,36  
DOBUR 31,30 2.102.734 % 7,78  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
ACSEL 16,98 8.566.026 % 6,26  
daha fazla
10:50 Alış Satış %  
Dolar 8,9603 8,9635 % 1,00  
Euro 10,3475 10,3545 % 0,77  
Sterlin 12,0991 12,1598 % 0,49  
Frank 9,5634 9,6210 % 0,56  
Riyal 2,3737 2,3856 % 0,66  
daha fazla
10:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.757 0,75  
Altın Gr. 504 504 3,24  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 -0,09  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,00  
B. Petrol 82,95 82,95 1,00  
Seans Raporu 10:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru