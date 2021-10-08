***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 09:35
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021, 01.09.2021, 14.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerini 01.09.2021 tarihinde satın alan Amerika'da yerleşik şirket Element Solutions Inc. tarafından Şirketimiz yönetim kontrolünün dolaylı olarak elde edilmesi sonucu, Element Solutions Inc.'in ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca muafiyet için Element Solutions Inc.'in Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.09.2021 tarihinde yaptığı başvurunun olumlu karşılandığı, 07.10.2021 tarih ve 2021/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde açıklanmıştır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968401
BIST
10:501.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
10:508,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0885
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9668
En Düşük
8,8520
10:5010,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0792
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3601
En Düşük
10,2298
10:50504,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,82
|Açılış
|: 504,49
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,87
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler10:50
|MERIT
|19,16
|1.115.093
|% 9,99
|
|PKENT
|3.499,60
|24.326.087
|% 9,36
|
|DOBUR
|31,30
|2.102.734
|% 7,78
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ACSEL
|16,98
|8.566.026
|% 6,26
|
|SEYKM
|14,58
|1.552.245
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|882.363
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.060.116
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,66
|322.625.447
|% 3,52
|
|GARAN
|9,38
|267.804.642
|% -0,11
|
|PETKM
|6,16
|262.388.692
|% -1,12
|
|THYAO
|14,20
|236.570.569
|% 0,57
|
|ASELS
|15,61
|159.850.342
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,39
|144.347.708
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|262.388.692
|% -1,12
|
|GARAN
|9,38
|267.804.642
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,00
|21.426.025
|% 0,00
|
|SISE
|8,05
|141.604.540
|% 0,37
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9603
|8,9635
|% 1,00
|
|Euro
|10,3475
|10,3545
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,0991
|12,1598
|% 0,49
|
|Frank
|9,5634
|9,6210
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3737
|2,3856
|% 0,66
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|1,00
|