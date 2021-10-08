***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2021, 01.09.2021, 14.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerini 01.09.2021 tarihinde satın alan Amerika'da yerleşik şirket Element Solutions Inc. tarafından Şirketimiz yönetim kontrolünün dolaylı olarak elde edilmesi sonucu, Element Solutions Inc.'in ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca muafiyet için Element Solutions Inc.'in Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.09.2021 tarihinde yaptığı başvurunun olumlu karşılandığı, 07.10.2021 tarih ve 2021/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde açıklanmıştır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968401BIST