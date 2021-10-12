***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 14:40
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halen 1 Ekim-30 Eylül arası özel hesap dönemi olan Şirketimiz hesap yılının, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde 01.01.2022 tarihinden itibaren değiştirilmesine ilişkin başvurumuz Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı'nca uygun görülmüştür. Esas Sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından uygunluk ve izin alınarak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969780
BIST
16:001.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:009,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:0010,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:00509,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,92
|Açılış
|: 509,65
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:00
|MERIT
|23,16
|9.288.041
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|206.867.120
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|38.383.108
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|64.958.512
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.997.209
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,43
|67.285.128
|% -9,13
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,50
|2.582.865
|% -7,89
|
|GARAN
|9,54
|1.288.259.865
|% 1,06
|
|ASELS
|16,51
|1.088.628.773
|% 4,36
|
|THYAO
|14,00
|777.637.704
|% -1,41
|
|SASA
|27,98
|680.890.887
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,83
|622.996.319
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,42
|509.938.327
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|1.288.259.865
|% 1,06
|
|EKGYO
|1,81
|169.961.295
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,83
|622.996.319
|% 0,29
|
|ODAS
|1,49
|137.187.582
|% -1,97
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0039
|9,0055
|% 0,05
|
|Euro
|10,4018
|10,4068
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,2291
|12,2905
|% 0,24
|
|Frank
|9,6520
|9,7102
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3972
|2,4092
|% 0,18
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|4,13
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|19,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|20,57
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|9,95
|
|Çeyrek
|814
|832
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,18
|