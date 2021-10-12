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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2021 14:40



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halen 1 Ekim-30 Eylül arası özel hesap dönemi olan Şirketimiz hesap yılının, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde 01.01.2022 tarihinden itibaren değiştirilmesine ilişkin başvurumuz Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı'nca uygun görülmüştür. Esas Sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından uygunluk ve izin alınarak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969780


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