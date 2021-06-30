***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAdil Şahin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 30.06.2021 0216 504 02 75 yatirimciiliskileri@pm.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202422 / 701839Hasan Yanık Finans Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 30.06.2021 0216 504 02 75 yatirimciiliskileri@pm.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945309BIST