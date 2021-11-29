***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.11.2021 22:54
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERIK WHEELER WEYLS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.01.2021 İcrada Görevli Coventya Holding SAS - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
TORSTEN THOMAS BECKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.02.2017 İcrada Görevli Coventya Holding SAS - Üst Düzey Yönetici Evet 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
THOMAS LEONHARD COSTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.02.2017 İcrada Görevli Değil Coventya Holding SAS - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
MESUT AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.06.1993 İcrada Görevli Değil Genel Müdür -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
ALP ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.01.2021 İcrada Görevli Değil International Paint Pazarlama Ltd.Şti. - Mali İşler Müdürü ve Ülke Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ABDURRAHMAN ÖZCİĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980161
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
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|Önceki Kapanış
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1.812
En Düşük
1.777
18:0512,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 12,7100
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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En Düşük
12,8070
18:0514,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 14,3100
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|Önceki Kapanış
|: 13,9200
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En Düşük
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18:05735,65
En Yüksek
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|Açılış
|: 735,74
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|Önceki Kapanış
|: 713,05
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740,42
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8075
|12,8219
|% 0,04
|
|Euro
|14,4435
|14,4946
|% 0,18
|
|Sterlin
|17,0096
|17,0949
|% 3,27
|
|Frank
|13,8320
|13,9153
|% 3,61
|
|Riyal
|3,4091
|3,4262
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-9,09
|
|Altın Gr.
|736
|736
|22,96
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,42
|9,43
|0,24
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
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17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
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17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
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17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem