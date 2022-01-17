***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2022 15:49
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JOHN EDWARD CAPPS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
CAREY JAMES DORMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici Evet 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
DENIS PETER BRAUER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.01.2022 İcrada Görevli Element Solutions Inc. - Üst Düzey Yönetici Evet 0 COVENTYA BETEILIGUNGS GMBH Bağımsız Üye Değil
MESUT AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.06.1993 İcrada Görevli Değil Genel Müdür -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
ALP ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.01.2021 İcrada Görevli Değil International Paint Pazarlama Ltd.Şti. - Mali İşler Müdürü ve Ülke Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ABDURRAHMAN ÖZCİĞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 12.01.2021 İcrada Görevli Değil Kurucu - Öze Eğitim Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994666
BIST
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.089
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|Önceki Kapanış
|: 2.073
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2.103
En Düşük
2.084
18:0513,4550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0642
|Açılış
|: 13,4400
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|Önceki Kapanış
|: 13,5250
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13,7069
En Düşük
13,3360
18:0515,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0796
|Açılış
|: 15,2900
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|Önceki Kapanış
|: 15,4100
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15,6321
En Düşük
15,1769
18:05786,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,33
|Açılış
|: 786,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
780,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|277,30
|1.484.678
|% 10,00
|
|TETMT
|429,80
|32.096.189
|% 9,98
|
|BASCM
|11,79
|903.207
|% 9,98
|
|ATATP
|80,45
|108.990.629
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|12.077.481
|% 9,98
|
|ERCB
|49,06
|76.230.920
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,98
|20.111.003
|% -9,93
|
|DENGE
|1,35
|2.415.746
|% -9,40
|
|PSGYO
|15,50
|291.333.473
|% -9,20
|
|DOBUR
|103,00
|12.451.446
|% -6,36
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,21
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% -3,41
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 3,87
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 3,29
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 5,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4300
|13,4550
|% -0,47
|
|Euro
|15,3212
|15,3484
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,2847
|18,3764
|% -0,83
|
|Frank
|14,6397
|14,7279
|% -0,66
|
|Riyal
|3,5695
|3,5874
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 714, 950 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
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17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO