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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.06.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
2020/05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Karar Numarası : 2020/05
  
Toplantı Tarihi   : 08/06/2020
  
Toplantı Yeri   : Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. N2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul
  
  
  
Toplantı Konusu : Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Karar Hk.
  
a) Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" hükümleri kapsamında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,  
  
 
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
 
  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849944


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BIZIM 16,39 304.472.105 % 10,00  
AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
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Sterlin 8,5869 8,6299 % 0,49  
Frank 7,0624 7,1050 % 0,88  
Riyal 1,8034 1,8125 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.698 11,94  
Altın Gr. 370 370 3,31  
Cumhuriyet 2.398 2.431 -16,00  
Tam 2.468 2.498 -20,30  
Yarım 1.204 1.219 -9,90  
Çeyrek 602 610 -5,00  
Gümüş.Ons 17,62 17,65 0,21  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,05  
B. Petrol 41,03 41,03 -1,27  
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