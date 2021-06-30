***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.06.2021 21:49
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde
-Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek ve üyeliğe Abdurrahman Özciğer'in getirilmesine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Abdurrahman Özciğer ve üyeliğe Alp Çelikbilek'in getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek , üyeliklere Abdurrahman Özciğer ve Hasan Yanık'ın getirilmesine,
-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
-Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Komitelerin çalışma esasları ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945308
BIST