***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde-Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek ve üyeliğe Abdurrahman Özciğer'in getirilmesine,-Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Abdurrahman Özciğer ve üyeliğe Alp Çelikbilek'in getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,-Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek , üyeliklere Abdurrahman Özciğer ve Hasan Yanık'ın getirilmesine,-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,-Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.Komitelerin çalışma esasları ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945308BIST