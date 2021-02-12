***PPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.02.2021 14:33
***PPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [PPD]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
Perform Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon yatırım fonu unvanının Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon olarak değiştiğini bildirmiştir. 15.02.2021 tarihi itibariyle ise söz konusu yatırım fonu unvanı Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değişecektir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun (PPD) kullanılmasına devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909313
BIST
14:371.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,39
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:377,0222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,0230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:378,5023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4961
14:37410,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,78
|Açılış
|: 410,70
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:37
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.244.941
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.670.006
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.973.547
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.789.460
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,16
|129.225.686
|% -9,61
|
|KOZAL
|138,60
|1.255.544.053
|% 1,39
|
|SASA
|33,50
|1.030.020.705
|% 7,03
|
|GARAN
|10,05
|961.085.276
|% 1,11
|
|ESEN
|40,62
|563.929.743
|% -3,42
|
|KOZAA
|18,29
|501.314.499
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,54
|484.745.013
|% -0,78
|
|TSKB
|1,75
|236.619.406
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,57
|476.557.411
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,38
|137.896.194
|% -2,82
|
|ODAS
|4,03
|394.445.791
|% -2,42
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0199
|7,0222
|% -0,05
|
|Euro
|8,4981
|8,5023
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6543
|9,7027
|% -0,24
|
|Frank
|7,8349
|7,8821
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8671
|1,8764
|% -0,02
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-7,20
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.776
|-34,00
|
|Tam
|2.721
|2.790
|-37,16
|
|Yarım
|1.315
|1.350
|-17,98
|
|Çeyrek
|660
|675
|-8,99
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|60,69
|60,69
|-0,45
|