***PPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***PPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [PPD]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPerform Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon yatırım fonu unvanının Perform Portföy Üçüncü Serbest Fon olarak değiştiğini bildirmiştir. 15.02.2021 tarihi itibariyle ise söz konusu yatırım fonu unvanı Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değişecektir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun (PPD) kullanılmasına devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909313BIST