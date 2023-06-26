***PPD* *PJP* *IPP* *PCN* *PHS* *PER* *IPF* *PTC*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2023 15:46
***PPD******PJP******IPP******PCN******PHS******PER******IPF******PTC*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPP, IPF, PCN, PJP, PPD, PTC, PHS]
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Genel Açıklama
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
DEĞİŞEN STANDART İZAHNAME FORMATINA UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162261
BIST
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18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,4663
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,6638
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.588,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 29,03
|Açılış
|: 1.588,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|38,28
|13.979.515
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.794.132
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.181
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|324.161.939
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|164.026.687
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,95
|2.519.589
|% -8,28
|
|DIRIT
|6,53
|542.954
|% -6,45
|
|BURVA
|64,25
|34.974.704
|% -5,38
|
|POLTK
|2.609,90
|55.861.533
|% -4,90
|
|BURCE
|162,20
|32.377.685
|% -3,28
|
|THYAO
|191,00
|8.893.879.059
|% 3,41
|
|KOZAL
|25,06
|3.718.628.311
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,13
|3.599.246.319
|% 2,26
|
|AKBNK
|20,42
|3.462.744.324
|% 3,18
|
|ASTOR
|60,45
|3.445.961.879
|% 8,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.599.246.319
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.298.365.391
|% 2,34
|
|AKBNK
|20,42
|3.462.744.324
|% 3,18
|
|ZOREN
|3,23
|516.531.924
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,06
|3.718.628.311
|% 7,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6907
|25,6968
|% 1,85
|
|Euro
|28,0187
|28,0975
|% 2,42
|
|Sterlin
|32,5512
|32,7144
|% 1,78
|
|Frank
|28,5830
|28,7552
|% 1,96
|
|Riyal
|6,8219
|6,8561
|% 1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|6,11
|
|Altın Gr.
|1.589
|1.589
|29,94
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.081
|5.265
|238,00
|
|Çeyrek
|2.549
|2.633
|119,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,83
|18,86
|0,64
|
|B. Petrol
|74,22
|74,22
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ACSEL
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 963 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TOASO, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 39 artarak (% 2.71 ) 5, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BRISA, YAPRK, OTTO, IMASM, MTRYO, MAKTK, OYLUM, LUKSK, GARFA
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17:58
AYCES, BRYAT, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında