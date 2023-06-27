***PPD* *PJP* *IPP* *PCN* *PHS* *PER* *IPF* *PTC*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.06.2023 10:44
***PPD******PJP******IPP******PCN******PHS******PER******IPF******PTC*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [IPF, IPP, PHS, PPD, PJP, PTC, PCN]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNCELLENEN İZAHNAME STANDARTINA UYUM SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 26.06.2023 tarihinde yapılan bildirimde izahnamenin 7.1.2. numaralı maddesi sehven 7.1.3 olarak yazılmıştır.Gerekli düzeltme yapılarak bildirim güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162610
BIST
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11:005.736
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,83
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0025,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0718
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0028,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:001.605,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.600,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UFUK
|70,95
|2.548.493
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.373,30
|161.059.896
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|32.505.237
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|89.655.935
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|IMASM
|16,24
|327.294.614
|% -3,04
|
|GRSEL
|20,60
|9.676.318
|% -2,65
|
|MAKIM
|27,50
|4.939.870
|% -2,55
|
|EGPRO
|96,50
|17.412.876
|% -2,53
|
|MACKO
|88,25
|11.769.779
|% -2,32
|
|THYAO
|190,30
|1.835.800.446
|% -0,37
|
|ASTOR
|63,80
|1.531.839.307
|% 5,54
|
|KOZAL
|24,58
|610.505.710
|% -1,92
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|TOASO
|250,40
|447.725.274
|% 3,47
|
|ZOREN
|3,39
|225.613.684
|% 4,95
|
|EKGYO
|7,47
|371.305.683
|% 0,27
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|YKBNK
|13,04
|416.987.382
|% -0,69
|
|ODAS
|6,96
|183.920.483
|% 1,75
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9358
|25,9756
|% 0,28
|
|Euro
|28,3770
|28,4424
|% 0,46
|
|Sterlin
|32,8751
|33,0400
|% -0,11
|
|Frank
|28,8348
|29,0085
|% -0,14
|
|Riyal
|6,8825
|6,9170
|% -0,30
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.599
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.307
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.570
|2.653
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,05
|0,02
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,05
|
Seans Raporu
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