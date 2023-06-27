***PPD* *PJP* *IPP* *PCN* *PHS* *PER* *IPF* *PTC*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PPD******PJP******IPP******PCN******PHS******PER******IPF******PTC*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [IPF, IPP, PHS, PPD, PJP, PTC, PCN]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarGÜNCELLENEN İZAHNAME STANDARTINA UYUM SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 26.06.2023 tarihinde yapılan bildirimde izahnamenin 7.1.2. numaralı maddesi sehven 7.1.3 olarak yazılmıştır.Gerekli düzeltme yapılarak bildirim güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162610BIST