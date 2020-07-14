PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% 0,12
|Frank
|7,2736
|7,3174
|% 0,27
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-1,19
|Altın Gr.
|399
|399
|1,76
|Cumhuriyet
|2.645
|2.685
|-12,00
|Tam
|2.675
|2.687
|12,00
|Yarım
|1.298
|1.315
|5,90
|Çeyrek
|649
|658
|2,90
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,26
|0,01
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,24
|-0,01
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|0,06
Seans Raporu
- 17:59AYEN Yüzde -4.17 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 444 adet işlem
- 17:57LOGO Yüzde -5.96 oranında düşüşle 88.40 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 436 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -807, 69 kaybederek (% -0.60 ) 133, 928
- 17:56 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
- 17:56XU100 Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 21, 500.00 milyon TL de