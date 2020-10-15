***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.10.2020 20:31
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020/3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.948,1203 % 0,002518 % 0,032713 % 1.298,9519
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 43,0701 % 0,0042 % 0,000109 % 2,591
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882069
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2768
18:05485,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,02
|Açılış
|: 485,67
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,70
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9260
|7,9335
|% 0,29
|
|Euro
|9,2774
|9,2894
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2007
|10,2519
|% -0,59
|
|Frank
|8,6321
|8,6841
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1079
|2,1185
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,58
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem