***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 21:52
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.268.741 51.710
Net Dönem Karı (Zararı)
5.025.659 -52.206
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.825.551 428.484
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -427.187 -269.113
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.398.364 697.597
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.895.998 -594.121
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.371.945 -35.690
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.368.644 -86.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.892.697 -471.791
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.695.890 -217.843
Alınan Temettü
12 165.156 164.096
Alınan Faiz
12 261.993 105.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.347.614 -423.625
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 47.227.916 2.105.843
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -32.880.302 -2.529.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.873 -371.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.873 -371.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 29.556 401.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 108.429 29.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 108.483 29.572
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.476.898 298.656
Takas Alacakları
5 3.349.417 39.300
Diğer Alacaklar
5 61.828 0
Finansal Varlıklar
19 19.945.660 3.832.841
TOPLAM VARLIKLAR
27.942.286 4.200.369
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 3.887.965 0
Diğer Borçlar
5 490.190 9.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.378.155 9.511
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.564.131 4.190.858
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.190.858 4.666.689
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.025.659 -52.206
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 47.227.916 2.105.843
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -32.880.302 -2.529.468
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.564.131 4.190.858
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 261.993 105.457
Temettü Gelirleri
12 165.156 164.096
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.572.166 550.174
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.398.364 -697.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 67.105 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.464.784 122.133
Yönetim Ücretleri
8 -260.683 -135.101
Saklama Ücretleri
8 -11.064 -7.022
Denetim Ücretleri
8 -4.729 -1.357
Kurul Ücretleri
8 -2.266 -1.049
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -150.270 -24.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -10.113 -5.762
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-439.125 -174.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.025.659 -52.206
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.025.659 -52.206
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.025.659 -52.206
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841303
BIST