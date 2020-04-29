***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.268.741 51.710Net Dönem Karı (Zararı)5.025.659 -52.206NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.825.551 428.484Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -427.187 -269.113Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.398.364 697.597Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.895.998 -594.121Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.371.945 -35.690Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.368.644 -86.640İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.892.697 -471.791FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.695.890 -217.843Alınan Temettü12 165.156 164.096Alınan Faiz12 261.993 105.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.347.614 -423.625Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 47.227.916 2.105.843Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -32.880.302 -2.529.468YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.873 -371.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.873 -371.915DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 29.556 401.471DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 108.429 29.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 108.483 29.572Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 4.476.898 298.656Takas Alacakları5 3.349.417 39.300Diğer Alacaklar5 61.828 0Finansal Varlıklar19 19.945.660 3.832.841TOPLAM VARLIKLAR27.942.286 4.200.369YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 3.887.965 0Diğer Borçlar5 490.190 9.511TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.378.155 9.511TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.564.131 4.190.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.190.858 4.666.689Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.025.659 -52.206Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 47.227.916 2.105.843Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -32.880.302 -2.529.468TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.564.131 4.190.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 261.993 105.457Temettü Gelirleri12 165.156 164.096Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.572.166 550.174Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.398.364 -697.597Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 67.105 3ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.464.784 122.133Yönetim Ücretleri8 -260.683 -135.101Saklama Ücretleri8 -11.064 -7.022Denetim Ücretleri8 -4.729 -1.357Kurul Ücretleri8 -2.266 -1.049Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -150.270 -24.048Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -10.113 -5.762ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-439.125 -174.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.025.659 -52.206NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.025.659 -52.206DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.025.659 -52.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841303BIST