***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.448.672 700.075Net Dönem Karı (Zararı)7.976.616 3.485.145NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.473.779 -6.483.539Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -22 -5.035.265 -4.377.456Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.438.514 -2.106.083İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.011.755 -700.727Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-522.316 519.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.489.439 -1.220.349FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.508.918 -3.699.121Alınan Faiz12 5.060.246 4.399.196FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.211.570 -5.717.292Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.499.002 3.590.751Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -287.432 -9.308.043Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-237.102 -5.017.217NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-237.102 -5.017.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.881.125 8.898.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.644.023 3.881.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.645.824 3.907.907Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.014 845Finansal Varlıklar19 32.878.484 23.950.700TOPLAM VARLIKLAR36.525.322 27.859.452YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 59.175 581.491TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)59.175 581.491TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.466.147 27.277.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)27.277.961 29.510.108Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.976.616 3.485.145Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.499.002 3.590.751Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -287.432 -9.308.043TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)36.466.147 27.277.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.060.246 4.399.196Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -378.117 -46.993Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.438.514 2.106.083Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 144.602 -2.739.784ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.265.245 3.718.502Yönetim Ücretleri8 -173.591 -173.855Saklama Ücretleri8 -47.822 -36.358MKK Ücretleri-6.381 -2.903Denetim Ücretleri8 -23.644 -6.077Kurul Ücretleri8 -6.552 -6.380Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.654 -2.697Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -23.985 -5.087ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-288.629 -233.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.976.616 3.485.145NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.976.616 3.485.145DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.976.616 3.485.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841304BIST