***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 21:53
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.448.672 700.075
Net Dönem Karı (Zararı)
7.976.616 3.485.145
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.473.779 -6.483.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -22 -5.035.265 -4.377.456
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.438.514 -2.106.083
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.011.755 -700.727
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-522.316 519.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.489.439 -1.220.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.508.918 -3.699.121
Alınan Faiz
12 5.060.246 4.399.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.211.570 -5.717.292
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.499.002 3.590.751
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -287.432 -9.308.043
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.102 -5.017.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.102 -5.017.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.881.125 8.898.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.644.023 3.881.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.645.824 3.907.907
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.014 845
Finansal Varlıklar
19 32.878.484 23.950.700
TOPLAM VARLIKLAR
36.525.322 27.859.452
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 59.175 581.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
59.175 581.491
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.466.147 27.277.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.277.961 29.510.108
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.976.616 3.485.145
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.499.002 3.590.751
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -287.432 -9.308.043
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.466.147 27.277.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.060.246 4.399.196
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -378.117 -46.993
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.438.514 2.106.083
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 144.602 -2.739.784
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.265.245 3.718.502
Yönetim Ücretleri
8 -173.591 -173.855
Saklama Ücretleri
8 -47.822 -36.358
MKK Ücretleri
-6.381 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -23.644 -6.077
Kurul Ücretleri
8 -6.552 -6.380
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.654 -2.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.985 -5.087
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-288.629 -233.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.976.616 3.485.145
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.976.616 3.485.145
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.976.616 3.485.145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841304
BIST