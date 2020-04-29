***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI206.905 1.239.469Net Dönem Karı (Zararı)390.138 1.162.533NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-502.061 -934.448Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -525.749 -872.872Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 23.671 -62.259Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 17 683İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-206.921 138.512Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 9.336Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.455 -2.234İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-216.376 131.410FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-318.844 366.597Alınan Faiz12 525.749 872.872FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-211.883 -1.311.293Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 828.319 13.357.177Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.040.202 -14.668.470YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.978 -71.824NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.978 -71.824DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 124.360 196.184DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 119.382 124.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 119.442 124.437Diğer Alacaklar5 1.516 1.516Finansal Varlıklar19 2.167.122 1.974.417TOPLAM VARLIKLAR2.288.080 2.100.370YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.399 2.944TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.399 2.944TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.275.681 2.097.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.097.426 2.246.186Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 390.138 1.162.533Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 828.319 13.357.177Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.040.202 -14.668.470TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.275.681 2.097.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 525.749 872.872Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -63.084 342.925Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -23.671 62.259Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 837ESAS FAALİYET GELİRLERİ438.994 1.278.893Yönetim Ücretleri8 -22.609 -89.775Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -3.934 -10.126MKK Ücretleri8 -6.381 -2.903Denetim Ücretleri8 -2.835 -2.419Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -415 -1.418Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.361 -3.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.321 -6.110ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-48.856 -116.360ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)390.138 1.162.533FİNANSMAN GİDERLERİ (-)NET DÖNEM KARI (ZARARI)390.138 1.162.533DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)390.138 1.162.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841309BIST