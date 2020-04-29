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***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 22:01
GÜNCEL HABERLER



***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.905 1.239.469
Net Dönem Karı (Zararı)
390.138 1.162.533
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-502.061 -934.448
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -525.749 -872.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 23.671 -62.259
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 17 683
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-206.921 138.512
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 9.336
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.455 -2.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-216.376 131.410
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-318.844 366.597
Alınan Faiz
12 525.749 872.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-211.883 -1.311.293
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 828.319 13.357.177
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.040.202 -14.668.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.978 -71.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.978 -71.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 124.360 196.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 119.382 124.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 119.442 124.437
Diğer Alacaklar
5 1.516 1.516
Finansal Varlıklar
19 2.167.122 1.974.417
TOPLAM VARLIKLAR
2.288.080 2.100.370
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.399 2.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.399 2.944
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.275.681 2.097.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.097.426 2.246.186
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 390.138 1.162.533
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 828.319 13.357.177
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.040.202 -14.668.470
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.275.681 2.097.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 525.749 872.872
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -63.084 342.925
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -23.671 62.259
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 837
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
438.994 1.278.893
Yönetim Ücretleri
8 -22.609 -89.775
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -3.934 -10.126
MKK Ücretleri
8 -6.381 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -2.835 -2.419
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -415 -1.418
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.361 -3.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.321 -6.110
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.856 -116.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
390.138 1.162.533
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
390.138 1.162.533
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
390.138 1.162.533



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841309


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