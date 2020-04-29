***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 22:02
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.750.750 2.259.916
Net Dönem Karı (Zararı)
3.323.211 3.497.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.212.100 -4.246.269
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12-22 -4.063.338 -3.771.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -148.762 -474.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.436.185 -755.302
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.387.219 12.196.030
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.732 -5.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.838.136 -12.945.684
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.325.074 -1.504.336
Alınan Faiz
12 4.075.824 3.764.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.594.660 -6.504.986
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.000 950.911
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.619.660 -7.455.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.090 -4.245.070
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.090 -4.245.070
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.485.939 5.731.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.642.029 1.485.939
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.643.005 1.499.401
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 714.126 2.101.345
Finansal Varlıklar
19 16.407.331 13.420.433
TOPLAM VARLIKLAR
18.764.462 17.021.179
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 34.958 20.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.958 20.226
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.729.504 17.000.953
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.000.953 20.008.704
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.323.211 3.497.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.000 950.911
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.619.660 -7.455.897
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.729.504 17.000.953
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.075.824 3.764.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -614.250 -444.895
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 148.762 474.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 7.758
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.610.336 3.801.864
Yönetim Ücretleri
8 -190.700 -240.861
Saklama Ücretleri
8 -30.833 -29.048
MKK Ücretleri
8 -6.381 -2.903
Denetim Ücretleri
8 -14.183 -5.782
Kurul Ücretleri
8 -3.516 -4.188
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.410 -15.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -16.102 -6.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-287.125 -304.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.323.211 3.497.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.323.211 3.497.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.323.211 3.497.235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841310
BIST