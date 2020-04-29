***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.750.750 2.259.916Net Dönem Karı (Zararı)3.323.211 3.497.235NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.212.100 -4.246.269Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12-22 -4.063.338 -3.771.520Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -148.762 -474.749İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.436.185 -755.302Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.387.219 12.196.030Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.732 -5.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.838.136 -12.945.684FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.325.074 -1.504.336Alınan Faiz12 4.075.824 3.764.252FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.594.660 -6.504.986Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 25.000 950.911Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.619.660 -7.455.897YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)156.090 -4.245.070NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)156.090 -4.245.070DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.485.939 5.731.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.642.029 1.485.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.643.005 1.499.401Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 714.126 2.101.345Finansal Varlıklar19 16.407.331 13.420.433TOPLAM VARLIKLAR18.764.462 17.021.179YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 34.958 20.226TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.958 20.226TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.729.504 17.000.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.000.953 20.008.704Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.323.211 3.497.235Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 25.000 950.911Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.619.660 -7.455.897TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.729.504 17.000.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.075.824 3.764.252Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -614.250 -444.895Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 148.762 474.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 7.758ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.610.336 3.801.864Yönetim Ücretleri8 -190.700 -240.861Saklama Ücretleri8 -30.833 -29.048MKK Ücretleri8 -6.381 -2.903Denetim Ücretleri8 -14.183 -5.782Kurul Ücretleri8 -3.516 -4.188Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -25.410 -15.730Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -16.102 -6.117ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-287.125 -304.629ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.323.211 3.497.235NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.323.211 3.497.235DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.323.211 3.497.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841310BIST