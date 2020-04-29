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***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 22:02
GÜNCEL HABERLER



***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.876.106 -9.343.686
Net Dönem Karı (Zararı)
6.630.970 1.367.818
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.138.189 -1.130.092
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12-22 -1.886.423 -1.236.965
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.251.766 106.873
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-54.344.569 -10.728.685
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.954.590 4.561.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.389.979 -15.290.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.851.788 -10.490.959
Alınan Faiz
12 1.975.682 1.147.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.179.220 14.864.042
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 49.949.016 18.411.531
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.769.796 -3.547.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.696.886 5.520.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.696.886 5.520.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.520.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.823.470 5.520.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.823.903 5.610.048
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.793.529
Finansal Varlıklar
19 58.031.396 15.183.180
TOPLAM VARLIKLAR
71.648.828 20.793.228
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.801.406
Diğer Borçlar
5 606.778 2.759.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
606.778 4.561.368
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
71.042.050 16.231.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo



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GLRYH 9,46 6.793.094 % 10,00  
ADESE 1,54 134.419.144 % 10,00  
ARSAN 4,29 12.370.364 % 10,00  
KFEIN 18,04 180.139.256 % 10,00  
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Sterlin 8,6295 8,6728 % -0,28  
Frank 7,0986 7,1413 % -0,54  
Riyal 1,8431 1,8524 % -0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.709 0,20  
Altın Gr. 381 381 -2,67  
Cumhuriyet 2.444 2.501 -14,00  
Tam 2.508 2.562 -14,30  
Yarım 1.222 1.253 -7,00  
Çeyrek 613 626 -3,50  
Gümüş.Ons 15,26 15,29 0,12  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,00  
B. Petrol 24,07 24,07 1,33  
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