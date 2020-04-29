***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.876.106 -9.343.686Net Dönem Karı (Zararı)6.630.970 1.367.818NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.138.189 -1.130.092Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12-22 -1.886.423 -1.236.965Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.251.766 106.873İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-54.344.569 -10.728.685Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.954.590 4.561.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-50.389.979 -15.290.053FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-51.851.788 -10.490.959Alınan Faiz12 1.975.682 1.147.273FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.179.220 14.864.042Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 49.949.016 18.411.531Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.769.796 -3.547.489YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.696.886 5.520.356NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.696.886 5.520.356DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.520.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.823.470 5.520.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.823.903 5.610.048Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 9.793.529Finansal Varlıklar19 58.031.396 15.183.180TOPLAM VARLIKLAR71.648.828 20.793.228YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.801.406Diğer Borçlar5 606.778 2.759.962TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)606.778 4.561.368TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)71.042.050 16.231.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo