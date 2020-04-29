***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.214.136 0Net Dönem Karı (Zararı)4.326.886NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.663.519 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.672.738Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.990.781İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-36.873.011 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler67.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-36.940.318FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.209.644 0Alınan Faiz995.508FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.772.573 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 52.529.941Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.757.368YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.558.437 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.558.437 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.558.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 11.235.667Finansal Varlıklar19 42.931.099TOPLAM VARLIKLAR54.166.766 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 67.307TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)67.307 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)54.099.459 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.326.886Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 52.529.941Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.757.368TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)54.099.459 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 995.508Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.448.502Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.990.781ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.537.787 0Yönetim Ücretleri8 -171.183Saklama Ücretleri8 -24.735MKK Ücretleri8 -3.196Denetim Ücretleri8 -5.901Kurul Ücretleri8 -3.745Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.141ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-210.901 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.326.886 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.326.886 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.326.886 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841320BIST