***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 22:33
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.214.136 0
Net Dönem Karı (Zararı)
4.326.886
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.663.519 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.672.738
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.990.781
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.873.011 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
67.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.940.318
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.209.644 0
Alınan Faiz
995.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.772.573 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 52.529.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.757.368
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.558.437 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.558.437 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.558.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 11.235.667
Finansal Varlıklar
19 42.931.099
TOPLAM VARLIKLAR
54.166.766 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 67.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
67.307 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.099.459 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.326.886
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 52.529.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.757.368
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
54.099.459 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 995.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.448.502
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.990.781
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.537.787 0
Yönetim Ücretleri
8 -171.183
Saklama Ücretleri
8 -24.735
MKK Ücretleri
8 -3.196
Denetim Ücretleri
8 -5.901
Kurul Ücretleri
8 -3.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.141
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-210.901 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.326.886 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.326.886 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.326.886 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841320
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