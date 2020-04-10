***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517Transferler-618.128 618.128 1.000.000 1.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.286.118 -1.286.118 -1.286.118Sermaye Arttırımı1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399Transferler-1.286.118 1.286.118Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)909.344 909.344 909.344Sermaye Arttırımı884.000 884.000 884.000Dönem Sonu Bakiyeler7.884.000 -3.274 1.507 -1.959.834 909.344 6.831.743 6.831.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.927.182 -1.488.924Dönem Karı (Zararı)909.344 -1.286.118Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-669.188 535.551Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 21.164 19.200Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler666.849 204.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 666.849 204.620Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-217.447 -417.139Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-217.447 -417.139Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -152.441 -24.604Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-987.313 753.474İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.025.911 -615.077Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-628.978 317.960Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.737.669 -912.300Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler146.794 -41.074Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.216 59.990Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.653İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler224.158Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.785.755 -1.365.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -117.822 -84.894Vergi İadeleri (Ödemeleri)-23.605 -38.386YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.421 -2.022Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.421 -2.022FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.100.591 1.409.994Alınan Faiz216.591 409.994Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12 884.000 1.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-834.012 -80.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-834.012 -80.952DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.704.143 1.785.095DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ870.131 1.704.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 870.290 1.705.158Finansal Yatırımlar4 2.430.569 1.801.591Ticari Alacaklar5 4.668.894 1.832.523İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.771.734 1.673.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.897.160 159.491Diğer Alacaklar6 261.431 128.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 261.431 128.612Peşin Ödenmiş Giderler7 121.701 88.030Diğer Dönen Varlıklar8 27.538 51.143ARA TOPLAM8.380.423 5.607.057TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.380.423 5.607.057DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 21.611 29.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 4.593 10.555Ertelenmiş Vergi Varlığı18 199.731 47.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR225.935 87.238TOPLAM VARLIKLAR8.606.358 5.694.295KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 112.766 144.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 112.766 144.852Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 393.499 233.644Diğer Borçlar6 11.152İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 11.152Kısa Vadeli Karşılıklar1.045.363 134.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 695.358 119.261Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 350.005 14.752ARA TOPLAM1.551.628 523.661TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.551.628 523.661UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 222.987 132.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 222.987 132.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.987 132.235TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.774.615 655.896ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.831.743 5.038.399Ödenmiş Sermaye12 7.884.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.274 -3.274Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.274 -3.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.274 -3.274Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.507 1.507Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.959.834 -673.716Net Dönem Karı veya Zararı909.344 -1.286.118TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.831.743 5.038.399TOPLAM KAYNAKLAR8.606.358 5.694.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 7.033.310 3.258.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.033.310 3.258.352BRÜT KAR (ZARAR)7.033.310 3.258.352Genel Yönetim Giderleri14 -5.288.800 -4.366.265Pazarlama Giderleri14 -1.410.043 -476.552Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.559Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -343.459 -330.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.992 -1.913.078FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.992 -1.913.078Finansman Gelirleri16 769.195 607.428Finansman Giderleri17 -3.300 -5.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)756.903 -1.310.722Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri152.441 24.604Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri152.441 24.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)909.344 -1.286.118DÖNEM KARI (ZARARI)909.344 -1.286.118Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları909.344 -1.286.118Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)909.344 -1.286.118Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları909.344 -1.286.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837303BIST