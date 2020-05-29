***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399Transferler-1.286.118 1.286.118Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)909.344 909.344 909.344Sermaye Arttırımı884.000 884.000 884.000Dönem Sonu Bakiyeler7.884.000 -3.274 1.507 -1.959.834 909.344 6.831.743 6.831.743Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 7.884.000 -3.274 1.507 -1.959.834 84.275 5.122.674 5.122.674Düzeltmelerden Sonraki Tutar909.344 -84.275Transferler884.000 -96.669 884.000 884.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)825.069 825.069Dönem Karı (Zararı)-96.669 -96.669Dönem Sonu Bakiyeler7.884.000 -3.274 1.507 -1.050.490 -96.669 6.735.074 6.735.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.684.950 -965.002Dönem Karı (Zararı)-96.669 406.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler938.270 795.269Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 5.529 3.693Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 87.408 60.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler87.408 60.694Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-85.643 -1.015Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-85.643 -1.015Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 35.623 -15.147Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler895.353 747.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler851.942 -2.158.253Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)12.388 -694.183Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.084.056 -1.465.753Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-162.470 -47.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.752 67.354Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.280 -17.988Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.693.543 -956.254Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.593 -8.748YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.702 -7.420Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.702 -7.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.642 0Alınan Faiz77.642 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.751.890 -972.422NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.751.890 -972.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ870.131 1.705.158DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.622.021 732.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.630.181 870.290Finansal Yatırımlar4 2.418.182 2.430.569Ticari Alacaklar5 2.598.501 4.668.894İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.785.397 2.771.734İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 813.104 1.897.160Diğer Alacaklar6 262.203 261.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 262.203 261.431Peşin Ödenmiş Giderler7 187.209 121.701Diğer Dönen Varlıklar8 36.131 27.538ARA TOPLAM8.132.407 8.380.423TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.132.407 8.380.423DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 29.080 21.611Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 2.297 4.593Ertelenmiş Vergi Varlığı18 164.108 199.731TOPLAM DURAN VARLIKLAR195.485 225.935TOPLAM VARLIKLAR8.327.892 8.606.358KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 97.014 112.766İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 97.014 112.766Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 231.030 393.499Kısa Vadeli Karşılıklar11 992.642 1.045.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 733.621 695.358Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 259.021 350.005ARA TOPLAM1.320.686 1.551.628TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.320.686 1.551.628UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 272.132 222.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 272.132 222.987TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.132 222.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.592.818 1.774.615ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.735.074 6.831.743Ödenmiş Sermaye12 7.884.000 7.884.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.274 -3.274Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.274 -3.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.274 -3.274Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.507 1.507Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.050.490 -1.959.834Net Dönem Karı veya Zararı-96.669 909.344TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.735.074 6.831.743TOPLAM KAYNAKLAR8.327.892 8.606.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.512.160 1.706.149TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.512.160 1.706.149BRÜT KAR (ZARAR)1.512.160 1.706.149Genel Yönetim Giderleri14 -1.345.525 -1.115.124Pazarlama Giderleri14 -226.069 -292.955Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -86.906 -50.344ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-146.340 247.726FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-146.340 247.726Finansman Gelirleri16 86.416 144.344Finansman Giderleri17 -1.122 -487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-61.046 391.583Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.623 15.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-96.669 406.730DÖNEM KARI (ZARARI)-96.669 406.730Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-96.669 406.730Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-96.669 406.730Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-96.669 406.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847872BIST