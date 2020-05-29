***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 20:55
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399
Transferler
-1.286.118 1.286.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
909.344 909.344 909.344
Sermaye Arttırımı
884.000 884.000 884.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.884.000 -3.274 1.507 -1.959.834 909.344 6.831.743 6.831.743
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 7.884.000 -3.274 1.507 -1.959.834 84.275 5.122.674 5.122.674
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
909.344 -84.275
Transferler
884.000 -96.669 884.000 884.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
825.069 825.069
Dönem Karı (Zararı)
-96.669 -96.669
Dönem Sonu Bakiyeler
7.884.000 -3.274 1.507 -1.050.490 -96.669 6.735.074 6.735.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.684.950 -965.002
Dönem Karı (Zararı)
-96.669 406.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
938.270 795.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.529 3.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 87.408 60.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.408 60.694
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-85.643 -1.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-85.643 -1.015
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 35.623 -15.147
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
895.353 747.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
851.942 -2.158.253
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12.388 -694.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.084.056 -1.465.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.470 -47.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.752 67.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.280 -17.988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.693.543 -956.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.593 -8.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.702 -7.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.702 -7.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.642 0
Alınan Faiz
77.642 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.751.890 -972.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.751.890 -972.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
870.131 1.705.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.622.021 732.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.630.181 870.290
Finansal Yatırımlar
4 2.418.182 2.430.569
Ticari Alacaklar
5 2.598.501 4.668.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.785.397 2.771.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 813.104 1.897.160
Diğer Alacaklar
6 262.203 261.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 262.203 261.431
Peşin Ödenmiş Giderler
7 187.209 121.701
Diğer Dönen Varlıklar
8 36.131 27.538
ARA TOPLAM
8.132.407 8.380.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.132.407 8.380.423
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 29.080 21.611
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.297 4.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 164.108 199.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.485 225.935
TOPLAM VARLIKLAR
8.327.892 8.606.358
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 97.014 112.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 97.014 112.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 231.030 393.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 992.642 1.045.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 733.621 695.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 259.021 350.005
ARA TOPLAM
1.320.686 1.551.628
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.320.686 1.551.628
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 272.132 222.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 272.132 222.987
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.132 222.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.592.818 1.774.615
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.735.074 6.831.743
Ödenmiş Sermaye
12 7.884.000 7.884.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.274 -3.274
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -3.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.050.490 -1.959.834
Net Dönem Karı veya Zararı
-96.669 909.344
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.735.074 6.831.743
TOPLAM KAYNAKLAR
8.327.892 8.606.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.512.160 1.706.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.512.160 1.706.149
BRÜT KAR (ZARAR)
1.512.160 1.706.149
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.345.525 -1.115.124
Pazarlama Giderleri
14 -226.069 -292.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -86.906 -50.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-146.340 247.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-146.340 247.726
Finansman Gelirleri
16 86.416 144.344
Finansman Giderleri
17 -1.122 -487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.046 391.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.623 15.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.669 406.730
DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.669 406.730
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-96.669 406.730
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.669 406.730
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-96.669 406.730
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847872
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