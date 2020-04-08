***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACO Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,03477448Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti259,2 % 0,01151155Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri518,49 % 0,0230271Fon Yönetim Ücreti6.079,51 % 0,27000227Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24,38 % 0,00108276Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu154,06 % 0,00684209Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.014,48 % 0,04505493TOPLAM GİDERLER8.833,12 % 0,39229518DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.251.651,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836712BIST